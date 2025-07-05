Politico рассказало о самой интересной части президентства Трампа

Опрошенные Politico чиновники и эксперты сомневаются, что странам удастся заключить торговое соглашение с США до дедлайна. Один из собеседников издания назвал разговор о тарифах «самой интересной частью» президентства Трампа

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Установленный президентом США Дональдом Трампом срок для заключения торговых соглашений с десятками стран истекает через четыре дня. Источники Politico не исключают, что по сделки так и не будут подписаны, учитывая склонность американского лидера использовать пошлины в качестве рычага давления для достижения своих целей.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля, однако затем Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент сигнализировал, что продлеваться он не будет.

За это время США удалось заключить только три торговые сделки — с Вьетнамом, Китаем и Великобританией. При этом Соединенные Штаты продолжают вести переговоры о торговых соглашениях с рядом ключевых партнеров, включая Евросоюз, Японию, Индию и Южную Корею.

Иностранные чиновники, торговые эксперты, законодатели и даже некоторые союзники Белого дома сомневаются, имеет ли вообще смысл заключать сделку с Трампом. «Трамп знает, что самая интересная часть его президентства — это разговор о тарифах. Мне трудно поверить, что он так легко от этого откажется. Все это фальшивка. Крайнего срока нет. Это самоназначенная веха в театральном представлении», — сказал Politico источник, близкий к Белому дому.

Даже несмотря на то, что крайний срок для заключения торговых соглашений уже близко, Белый дом и главные помощники Трампа посылают противоречивые сигналы о том, насколько он важен, отмечает Politico. Министр финансов США Скотт Бессент и директор Национального экономического совета США в своих телеинтервью не исключали, что Трамп продлит дедлайн, при этом сам президент исключил такую возможность, обращает внимание издание.

Помощники Белого дома в частном порядке подчеркивают, что Трамп серьезно относится к крайнему сроку тарифов и заключению сделок. Однако они признают, что заключение сделки, которая, как они указывают, направлена на исправление торговых дисбалансов, не помешает Трампу в будущем вводить не связанные с торговлей пошлины, пишет Politico.

Агентство Reuters накануне сообщило, что Евросоюз больше не надеется заключить соглашение с Трампом до 9 июля. По словам источников, европейские переговорщики пока не смогли достичь прорыва в торговых переговорах с администрацией Трампа и теперь могут попытаться продлить статус-кво, чтобы избежать повышения тарифов.

В конце июня министр торговли Говард Лютник заявил, что к 9 июля Соединенные Штаты подпишут «10 крупнейших сделок» с крупнейшими экономиками. Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что соглашения, скорее всего, «не будут полноценными сделками» и затронут только отдельные вопросы, а детали стороны обсудят позже.