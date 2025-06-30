Трамп заявил о желании разослать уведомления о пошлинах вместо сделок

Республиканец уже дважды обещал уведомить другие страны об односторонних тарифах, но пока этого не произошло. США заключили соглашения с Британией и Китаем. Следующими, по данным Bloomberg, станут Тайвань и Индонезия

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что предпочел бы вместо торговых сделок со странами разослать им уведомления о введении пошлин.

«Мы заключили сделки, но я бы предпочел просто отправить им письмо, очень честное письмо, в котором говорилось бы: поздравляем, мы собираемся разрешить вам торговать в Соединенных Штатах Америки, вы будете платить 25-процентный тариф, или 20, или 40, или 50%», — приводит его слова Axios.

Трамп считает, что ему не нужно будет продлевать паузу в введении «зеркальных» пошлин, которая заканчивается 9 июля (изначально предполагалось, что тарифы для большинства стран вступят в силу 9 апреля, но республиканец отложил их введение на 90 дней). «Что я хотел сделать и что я сделаю прямо сейчас — где-то до 9-го числа, — так это то, что мы отправим письмо во все эти страны», — добавил он.

«Я собираюсь отправить письма. Это конец торговой сделки», — сказал он, приведя в пример Японию, одну из стран — союзниц США. По словам республиканца, Токио ждут 25-процентные пошлины на автомобили.

Axios напоминает, что Трамп уже дважды обещал в течение двух-трех недель уведомить другие страны об односторонних тарифах — 16 мая и 11 июня, но этого не произошло.

На прошлой неделе министр торговли Говард Лютник заявил Bloomberg, что к 9 июля Соединенные Штаты подпишут «10 крупнейших сделок» с крупнейшими экономиками. На данный момент, отмечает агентство, страна заключила договоренности только с Великобританией и Китаем. Соглашения с другими странами, скорее всего, «не будут полноценными сделками» и затронут только отдельные вопросы, а детали стороны обсудят позже, считают опрошенные агентством эксперты.

Источник Bloomberg сообщил, что Вашингтон близок к достижению договоренностей с Тайванем и Индонезией, а также Вьетнамом и Южной Кореей. Сам Трамп неоднократно допускал возможность сделки с Индией.

«Мне кажется, Белый дом может дать отсрочку некоторым странам, если они добросовестно и серьезно ведут переговоры. Думаю, что часть сделок будет заключена, а часть — нет. Я думаю, что некоторые страны примут ответные меры», — заявил научный сотрудник Института Катона Кларк Паккард.