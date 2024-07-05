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Политика ,  
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Пентагон отложил военные учения с Грузией на неопределенный срок

Мера связана с обвинениями грузинского правительства в адрес США, заявили в Пентагоне. Ранее премьер-министр Грузии говорил, что от Тбилиси с начала конфликта на Украине требовали открытия «второго фронта»
Фото: Stephen Morton / Getty Images
Фото: Stephen Morton / Getty Images

США на неопределенный срок отложат проведение военных учений Noble Partner («Достойный партнер») в Грузии, которые первоначально были запланированы на 25 июля — 6 августа 2024 года, сообщила пресс-служба Пентагона. По информации ведомства, это происходит на фоне «всестороннего пересмотра стратегических двусторонних отношений между США и Грузией».

Этот процесс начался 30 мая, и он связан с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных организаций в попытках открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине и в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии.

Американская сторона утверждает, что такие обвинения «ложны». «Правительство Соединенных Штатов решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии», — отметили в Пентагоне.

В Минобороны Грузии выразили сожаление о переносе грузино-американских учений на неопределенный срок, передает Mtavari. В ведомстве также подчеркнули, что стороны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit-2025 («Проворный дух»).

В Грузии связали критику закона об иноагентах с планами на «второй фронт»
Политика
Ираклий Кобахидзе

В конце мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что интерес к принятию в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» и его критика вызваны, в частности, тем, что от Тбилиси с начала конфликта на Украине требовали открытия «второго фронта». В этом замешана «партия глобальной войны», которая имеет влияние на разные страны, сказал он, не уточнив, какая именно сила имеется в виду. По его мнению, Евросоюзу и США необходима «деолигархизация».

В середине мая парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», на этом фоне в государстве прошли массовые протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но депутаты преодолели его. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал закон.

Неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». По закону они будут обязаны заполнять годовую финансовую декларацию. Тем, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари ($8,96 тыс.).

В Грузии рассказали, что грозит нарушителям закона об иноагентах
Политика
Фото:Михаил Егиков / ТАСС

В западных государствах закон раскритиковали. Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призвали ЕС рассмотреть возможность введения санкций против Грузии из-за него. Венецианская комиссия Совета Европы «настоятельно рекомендовала» властям страны отменить его. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон также может принять меры из-за принятого закона.

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Теги
Георгий Смирнов
Грузия США военные учения Пентагон
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