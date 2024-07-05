Сунак признал поражение тори и заявил, что уйдет с поста премьер-министра

После подсчета бюллетеней в более чем 80% избирательных округах лейбористы получают 368 парламентских мандата, что позволит им сформировать абсолютное большинство. Сунак признал поражение и объявил о скором уходе с поста премьера

Риши Сунак (Фото: Darren Staples / WPA Pool / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение правящей Консервативной партии (тори) на выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера, который в скором времени займет пост премьер-министра, передает The Guardian.

По словам Сунака, для его партии это была «трудная ночь», а британский народ вынес «отрезвляющий вердикт». «Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра», — заявил политик.

Победу Лейбористской партии признал и министр обороны, консерватор Грант Шэппс, который лишился места в парламенте вместе с министром юстиции Алексом Чоком, министром образования Джиллиан Киган, министром культуры и спорта Люси Фрейзер, министром по делам ветеранов Джонни Мерсерой и лидером Палаты общин Пенни Мордаун.

Sky News со ссылкой на данные избиркома сообщает, что после подсчета бюллетеней в более чем 80% избирательных округах лейбористы получают 368 парламентских мандата, следом идут тори, завоевавшие, по предварительным данным, 90 кресел, на третьем — либеральные демократы с 51 мандатом. Всего в Великобритании 650 избирательных округов. Для достижения парламентского большинства необходимо получить поддержку в 326 из них.

Итоги выборов официально объявят позже 5 июля. По процедуре Риши Сунак должен публично подать в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего к монарху обратится Кир Стармер за разрешением сформировать новое правительство.

Стармер возглавляет партию лейбористов с 2020 года. По образованию он юрист, с 2008 по 2013 год он был генеральным прокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015 году, избравшись тогда в палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Британии из Евросоюза. Эту должность в оппозиционном «правительстве в ожидании» Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.

«Мы сделали это! Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это произошло. Изменения начинаются сейчас. И это приятно, я должен быть честен. Четыре с половиной года работы по изменению партии. Вот для чего она нужна: измененная лейбористская партия, готовая служить нашей стране, готовая вернуть Британию на службу трудящимся», — заявил Стармер после объявления предворительных результатов.

Лейбористы выделяют три внешнеполитических приоритета: отношения с Европой, климат и контакты с глобальным Югом. При этом их курс во многом связан с итогами президентских выборов в США — «второй срок Дональда Трампа в Белом доме может сделать натянутыми отношения США с левоцентристским руководством Британии», писала ранее Financial Times.