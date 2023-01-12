ITV узнал о сексе на вечеринке Бориса Джонсона, когда он был премьером

Минимум две парочки занимались сексом на одной из вечернок на Даунинг-Стрит, выяснил телеканал ITV. Вечернка прошла в апреле 2021 года, за день до похорон мужа королевы Елизаветы II

Фото: Rob Pinney / Getty Images

На одной из вызвавших серию скандалов вечеринок на Даунинг-Стрит с участием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в апреле 2021 года, накануне похорон принца Филиппа, сотрудники аппарата главы правительства позволяли себе «еще более развратное» поведение, чем было известно, пишет The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV, который ранее уже был источником сообщений о нашумевших вечеринках.

В подкасте вышел новый эпизод, в котором говорилось, что минимум две пары помощников Джонсона вступали в интимные отношения во время вечеринки, которая продолжалась далеко за полночь. «Многочисленные свидетели», видели, два человека «щупали друг друга» и обнимались на кухне, прежде чем удалиться в темную комнату, из которой они позже вышли «взволнованными». Другую пару заметили, когда они зашли в офис с выключенным светом.

Один источник сообщил политическому редактору ITV Полу Брэнду, что Джонсон шутил, что на вечеринке по случаю увольнению Ли Кейна с поста директора Джонсона по коммуникациям, гости собрались на «самой несоциально-дистанцированной вечеринке» (то есть на вечеринке вне общества с социальной дистанцией, которая была обязательна в Великобритании во время карантина. — РБК). По словам собеседника ITV, который случайно задержался на работе допоздна и стал свидетелем вечеринки, присутствующие смеялись шутке премьер-министра, стоя «буквально плечо к плечу, как в вагоне метро».

О том, что сотрудники офиса премьера проводили вечеринки в то время, когда в стране действовал локдаун, британские СМИ сообщили в декабре 2021 года. Газета The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих на Даунинг-стрит в мае 2020 года, появились сообщения также о вечеринке, проведенной в декабре того же года.

Во время локдаунов, объявляемых из-за пандемии коронавируса, в Англии запрещались походы в гости, проведение вечеринок и встреч в помещениях и даже некоторое время в паркаах и на улице. В мае 2020 года, когда действовал один из самых жестких локдаунов, в вечеринке на Даунинг-Стрит, по данным The Guardian, приняли участие 19 человек. Также британские газеты писали о вечеринке в честь дня рождения бывшего премьера 19 июня 2020 года.

В апреле 2022 года Джонсон извинился за проведение вечеринок и сообщил, что заплатил выписанный за них штраф, не назвав сумму. Премьер также заявил, что во время вечерники в честь дня его рождения «ему и в голову не приходило, что это могло нарушать правила», а мероприятие было не вечеринкой, а собранием сотрудников.

В июле 2022 года Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра.