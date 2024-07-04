Как пришел на выборы в Британии лидер предвыборной гонки Кир Стармер

Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Getty Images)

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На парламентских выборах в Великобритании проголосовал глава лейбористской партии Кир Стармер. Он пришел на избирательный участок в Лондоне вместе с женой Викторией. Его конкурент — глава консервативной партии и премьер-министр Риши Сунак голосовал в Северном Йоркшире.

Согласно прогнозам YouGov, опубликованным за неделю до голосования, Кир Стармер — фаворит предвыборной гонки. По прогнозам, за его партию проголосуют 37% избирателей, в то время как его конкурент Сунак наберет не более 20% голосов.