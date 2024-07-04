Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов над регионами России

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны.

Два дрона сбили над Брянской областью, по одному на Белгородской и Тамбовской, уточнили в ведомстве.

Тамбовский губернатор Максим Егоров сообщал об уничтожении двух дронов над регионом. Пострадавших и разрушений нет, отметил он.

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над Подмосковьем, Белгородской и Брянской областями. Кроме того, в Черном море сбили два безэкипажных катера.