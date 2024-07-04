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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов над регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны. 

Два дрона сбили над Брянской областью, по одному на Белгородской и Тамбовской, уточнили в ведомстве.

Тамбовский губернатор Максим Егоров сообщал об уничтожении двух дронов над регионом. Пострадавших и разрушений нет, отметил он.

ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области
Политика
Фото:Global Look Press

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над Подмосковьем, Белгородской и Брянской областями. Кроме того, в Черном море сбили два безэкипажных катера.

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Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область Тамбовская область Брянская область
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