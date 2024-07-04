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Военная операция на Украине ,  
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Украинский беспилотник упал в спальном районе Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

Украинские военные атаковали Белгород с помощью беспилотника, он упал в спальном микрорайоне. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал Демидов, уточнив, что пострадавших нет.

Обломки дрона, по словам мэра города, были найдены на проезжей части. В связи с этим частично перекрыли дорогу по улице Есенина.

В Белгородской области погиб боец территориальной самообороны
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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Ранее Минобороны России отчиталось об одном сбитом дроне в Белгородской области за прошедшую ночь.

Накануне, 3 июля, Белгород вновь подвергся атаке со стороны Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, над городом и в его окрестностях российские военные сбили несколько целей. Пострадавших не было, но загорелась станция техобслуживания.

Также в результате обстрела были повреждены одно из помещений производственного предприятия и три частных дома в Белгороде. В Белгородском районе несколько домов и машин тоже получили повреждения.

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Теги
Белгород Белгородская область беспилотники дроны Украина
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