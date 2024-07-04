Украинский беспилотник упал в спальном районе Белгорода

Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram Фото: v_v_demidov / Telegram

Украинские военные атаковали Белгород с помощью беспилотника, он упал в спальном микрорайоне. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации», — написал Демидов, уточнив, что пострадавших нет.

Обломки дрона, по словам мэра города, были найдены на проезжей части. В связи с этим частично перекрыли дорогу по улице Есенина.

Ранее Минобороны России отчиталось об одном сбитом дроне в Белгородской области за прошедшую ночь.

Накануне, 3 июля, Белгород вновь подвергся атаке со стороны Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, над городом и в его окрестностях российские военные сбили несколько целей. Пострадавших не было, но загорелась станция техобслуживания.

Также в результате обстрела были повреждены одно из помещений производственного предприятия и три частных дома в Белгороде. В Белгородском районе несколько домов и машин тоже получили повреждения.