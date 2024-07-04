Губернатор Ставрополья сообщил о падении беспилотников в селе Московском

Последний раз о падении «неизвестного летательного аппарата» в регионе глава Ставрополья сообщал в сентябре 2022 года. Этим утром два БПЛА упали в селе к северу от Ставрополя, однако что это за дроны, Владимиров не уточнил

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Два беспилотника этим утром упали в селе Московском, расположенным примерно в 25 км к северу от Ставрополя, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

«Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

О работе в регионе ПВО, как и о том, были ли упавшие дроны боевыми, губернатор не сообщил. Минобороны утром отчитывалось об уничтожении четырех беспилотников над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.

В последний раз Владимиров сообщал о взрыве «неизвестного летательного аппарата» в регионе в сентябре 2022 года. Тогда пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Подробностей инцидента власти не раскрывали, однако, по данным Mash, предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 «Стриж».

Ставропольский край удален от границы с Украиной на расстояние примерно 450 км (по прямой). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.