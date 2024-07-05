Болсонару предъявили обвинения по делу об алмазах из Саудовской Аравии

Экс-президента Бразилии обвиняют в попытке присвоить государственное имущество. В 2021 году сотрудник администрации Болсонару попытался ввезти незадекларированные драгоценности, подаренные Саудовской Аравией

Жаир Болсонару (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Полиция Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару (январь 2019 — январь 2023) обвинения в отмывании денег, участи в преступном сообществе и присвоении государственного имущества, сообщает Folha de S.Paulo.

В отношении Болсонару и еще 11 человек идет расследование дела, связанное с незадекларированными алмазами, которые Болсонару получил в подарок от властей Саудовской Аравии, когда занимал пост главы государства.

По данным газеты O Estado de S.Paulo, в октябре 2021 года советник тогдашнего министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бенту Альбукерке пытался ввезти в Бразилию комплект ювелирных изделий, состоящий из серег, ожерелья, кольца и часов Chopard. Драгоценности стоимостью $3 млн изъяли таможенники, Альбукерке утверждал, что украшения предназначались жене Болсонару, Мишель. Позднее в Бразилию ввезли второй комплект — часы, ручку, кольцо, запонки и четки.

Согласно бразильскому законодательству, граждане, прибывающие из-за границы, должны декларировать товары стоимостью более $1 тыс. Если цена превышает эту сумму, взимается пошлина в размере 50% стоимости. AP отмечает, что драгоценности были бы освобождены от налога, если бы это был подарок Саудовской Аравии народу Бразилии, а не Болсонару.

По данным Folha, часть украшений выставили на аукционе, но продать их не удалось. В марте 2023 года Федеральная счетная палата Бразилии обязала экс-президента передать драгоценности государственному банку Caixa Economica Federal, что он и сделал.

Болсонару также является фигурантом расследования о беспорядках в Бразилии в январе 2023 года. Сторонники бывшего лидера требовали пересмотра результатов президентских выборов 2022 года, согласно которым Лула да Силва набрал 50,8% голосов, а их кандидат — 49,2%. Протестующие начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В результате за 8 и 9 января были задержаны более 1,5 тыс. демонстрантов.

Помимо того, правоохранительные органы проверяют, подделал ли Болсонару свой сертификат о вакцинации против COVID-19 и вела ли его администрация незаконную прослушку политиков, судей и журналистов. Экс-президент отрицает вину по всем пунктам обвинения.