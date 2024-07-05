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Военная операция на Украине ,  
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В Краснодарском крае обломки дронов повредили гражданские объекты

Кондратьев: обломки дронов повредили гражданские объекты в Приморско-Ахтарске
Сюжет
Военная операция на Украине
Несколько дронов сбили в Приморско-Ахтарске, никто не пострадал, но обломки повредили гражданские объекты

Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, на территории города повреждены гражданские объекты, какие именно, он не уточнил. По предварительной информации, жители не пострадали.

Город - административный центр Приморско-Ахтарского муниципального округа, который расположен в северо-западной части Краснодарского края в 156 км к северо-западу от Краснодара.

Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки беспилотных катеров
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В ночь на 3 июля атаке со стороны Украины подвергся Новороссийск. Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров. Мэр Андрей Кравченко рекомендовал местным жителям не выходить на улицу, тем более на набережную к морю. В городе ограничивали движение, а также временно перекрывали входы на пляжи и на набережную. По словам Кравченко, повреждения получили два коммерческих помещения и одна квартира, никто не пострадал.

21 июня под массированную атаку дронов попали Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани. По данным властей, в результате падения обломков дронов пострадали четыре человека, погиб сотрудник котельной в Краснодаре.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Краснодарский край Вениамин Кондратьев беспилотники
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