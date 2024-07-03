Мэр Новороссийска сообщил о перекрытии пляжей после атаки беспилотников

В Новороссийске перекроют пляжи и набережную после атаки беспилотников

В Новороссийске временно перекроют входы на пляжи и на набережную, будет проходить обследование акватории бухты. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — написал Кравченко.

Он попросил местных жителей «на время проведения оперативных мероприятий» не посещать пляжные территории, набережную и рекреационные зоны вдоль уреза воды.

Ночью 3 июля в Новороссийске в течение почти двух часов работала сирена из-за угрозы атаки беспилотников. Российские военные отражали атаку безэкипажных катеров, сообщил Кравченко.

Мэр также предупредил об ограничении движения в районе набережной, от улицы Исаева до Алексино. Примерно к 4:30 угрозу атаки беспилотных катеров отменили, а дорогу открыли.