В Новороссийске перекроют пляжи и набережную после атаки беспилотников
В Новороссийске временно перекроют входы на пляжи и на набережную, будет проходить обследование акватории бухты. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в телеграм-канале.
«3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — написал Кравченко.
Он попросил местных жителей «на время проведения оперативных мероприятий» не посещать пляжные территории, набережную и рекреационные зоны вдоль уреза воды.
Ночью 3 июля в Новороссийске в течение почти двух часов работала сирена из-за угрозы атаки беспилотников. Российские военные отражали атаку безэкипажных катеров, сообщил Кравченко.
Мэр также предупредил об ограничении движения в районе набережной, от улицы Исаева до Алексино. Примерно к 4:30 угрозу атаки беспилотных катеров отменили, а дорогу открыли.