В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России

США не видят причин для изменения размещения своих ядерных сил и не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, передает Reuters. Ранее Путин анонсировал размещение ядерного оружия на территории Белоруссии

США не видят признаков, что Россия намерена применить ядерное оружие, и не планирует изменять размещение своих ядерных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Мы не видим никаких причин для корректировки размещения своих собственных ядерных сил, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 25 марта объявил, что Москва 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

По его словам, российское оружие разместят на белорусской территории страны.

Он отметил, что поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

Российский лидер добавил, что обучение экипажей работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами начнется с 3 апреля.

Лукашенко ранее допускал размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии, в том числе если США разместят свое в Восточной Европе.

Летом 2022 года он попросил Путина помочь в переоборудовании самолетов, чтобы они могли переносить ядерные заряды на фоне «тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды».

Великобритания 21 марта этого года в рамках военной помощи Украине пообещала передать боеприпасы с обедненным ураном. Путин тогда заявил, что Москве придется отреагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом».

Российские власти критикуют передачу вооружений западными странами Украине, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.