Проректорам вузов без патриотических организаций пригрозили увольнением

По мнению вице-премьера Юрия Трутнева, патриотические организации должны быть в каждом вузе и это станет «проходным экзаменом» для проректоров

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В правительстве поставят вопрос о замене проректоров высших учебных заведений, где нет и в ближайшее время не планируется создавать патриотические организации, заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По словам замглавы правительства, вопрос о патриотических объединениях станет «проходным экзаменом» на его встрече с проректорами вузов по воспитательной работе. «Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», — отметил Трутнев (цитата по ТАСС).

Вице-премьер выразил уверенность, что патриотические организации должны быть в каждом учебном заведении в России.

С 1 сентября во всех вузах появится курс «Основы российской государственности». Модуль был подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Как пояснял глава ведомства Валерий Фальков, он внедряется для «формирования у студентов осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности», а также для «создания духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации».

Курс включает лекции и семинары, рассчитан на 72 часа (из них 18–20 часов занимает «внеаудиторная нагрузка») и поделен на пять частей: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Новые модули внедряются и в российских школах. Так, в следующем году ученикам начнут преподавать вместо «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) «Основы безопасности и защиты Родины». Как пояснял глава Минпросвещения Сергей Кравцов, новый предмет будет включать более широкий курс начальной военной подготовки, в частности правила оказания первой помощи, действия при катастрофах разного рода и тому подобное.