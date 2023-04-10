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Студентам на «Основах государственности» расскажут, «что такое Россия»

Минобрнауки: курс «Основы российской государственности» начнут изучать в вузах 1 сентября
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Курс «Основы российской государственности» появится в вузах России с 1 сентября 2023 года, сообщили в Минобрнауки.

Курс будет включать лекции и семинары. Он рассчитан на 72 часа, из них 18–20 часов составляет «внеаудиторная нагрузка». Программа поделена на пять частей: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

Внедрение модуля, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, необходимо для «формирования у студентов осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности», а также «создания духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации».

Начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев добавил, что курс должен стать основой для других общественно-гуманитарных дисциплин, а после его внедрения следует пересмотреть программу обществознания в школах.

Модуль «Основы российской государственности» для вузов в конце января поручил разработать и внедрить президент России Владимир Путин.

Теги
вузы Минобрнауки государство курс образование
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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