Прокуратура проверит оскорбление ученика учительницей за «непатриотизм»

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Прокуратура изучит материалы проверки полиции по инциденту в школе поселка Сылва в Пермском крае, где учительница назвала ученика предателем и ублюдком за опоздание на мероприятие к 23 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

«22 февраля в отдел полиции Пермского района поступило сообщение об оскорблении учителем ученика. По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой материалы направлены по подведомственности в прокуратуру Пермского района», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в региональную прокуратуру.

Ранее «КП-Пермь» опубликовала видео, на котором видно, как педагог ругает ученика. Она говорит ему «валить на все четыре стороны» и называет ублюдком и предателем. «Вы должны были вообще себя проявить, встать в шеренгу, все мальчики, всегда так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Так значит, ублюдки. Если у вас с детства этого нет, патриотизма, ноль», — сказала она.

В Министерстве образования региона в беседе с РБК назвали такое поведение недопустимым и сообщили, что учительница уже принесла публичные извинения ученику и уволилась. «Конечно, деятельность педагога эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику», — подчеркнули в ведомстве.