Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
В Краснодарском крае сообщили о задержке 10 поездов дальнего следования Общество, 11:50
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:46
Минобороны заявило об ударе по пункту размещения наемников на Украине Политика, 11:42
В СПбГУ заявили, что Кудрин уволился по собственному желанию Общество, 11:40
AS узнала о встрече агента Криштиану Роналду и президента «Барселоны» Спорт, 11:36
Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане Бизнес, 11:36
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Pro, 11:36
Мосбиржа возобновит вечерние торги на срочном рынке из-за высокого спроса Инвестиции, 11:35
Курс доллара превысил 58 руб. впервые с 14 июня Инвестиции, 11:30
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО Политика, 11:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:24
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:23
«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца спиртзавода «Риал» Бизнес, 11:22
Роковая петля: что может стать причиной кризиса в Европе — The Economist Pro, 11:20
Военная операция на Украине ,  

Минобороны заявило об ударе по пункту размещения наемников на Украине

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту временного размещения иностранных наемников в районе села Лиманы в Николаевской области Украины, сообщило Минобороны.

Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об ударе по Харькову, в результате которого, по его словам, убиты до 150 украинских военнослужащих и уничтожены 12 единиц техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее о ракетных ударах в Николаевской области сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, Лиманы подверглись обстрелам вечером 4 июля. Утром 5 июля УНИАН со ссылкой на очевидцев сообщало о взрывах в Харькове.

По словам Конашенкова, российские военные поразили два пункта управления ВСУ в Донецкой народной республике, а также четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе села Красное в Харьковской области.

Кроме того, утверждает он, российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Теги
Минобороны Николаев Харьков Игорь Конашенков Военная операция на Украине
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter