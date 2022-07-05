Минобороны заявило об ударе по пункту размещения наемников на Украине

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту временного размещения иностранных наемников в районе села Лиманы в Николаевской области Украины, сообщило Минобороны.

Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об ударе по Харькову, в результате которого, по его словам, убиты до 150 украинских военнослужащих и уничтожены 12 единиц техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее о ракетных ударах в Николаевской области сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, Лиманы подверглись обстрелам вечером 4 июля. Утром 5 июля УНИАН со ссылкой на очевидцев сообщало о взрывах в Харькове.

По словам Конашенкова, российские военные поразили два пункта управления ВСУ в Донецкой народной республике, а также четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе села Красное в Харьковской области.

Кроме того, утверждает он, российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Херсонской и Харьковской областях, а также в ЛНР.

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