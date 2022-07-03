Минобороны сообщило об ударе по базе наемников на окраине Николаева

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России (ВКС) ударом по базе иностранных наемников на окраине Николаева уничтожили до 120 человек. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны за время военной операции на Украине неоднократно сообщало об уничтожении иностранных наемников и центров их подготовки на территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев», спустя несколько дней после начала военной операции, 27 февраля.

В середине июня в российском Минобороны заявили, что на стороне Украины сражаются более 3 тыс. наемников из 64 стран. Изначальное число наемников составляло 6956. По данным Минобороны, больше всего наемников прибыло на Украину из Польши (1831), Канады (601) и США (530).