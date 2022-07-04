Минобороны России заявило о заминированных ВСУ мостах в Сумской области
В Минобороны России сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реку Крыга в Сумской области (в районе города Белополье) с тем, чтобы потом обвинить российские войска в «неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры». По информации ведомства, это позже планировалось широко освещать в украинских и западных СМИ.
«Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада», — заявили в министерстве.
После начала операции на Украине российское военное ведомство неоднократно заявляло о готовящихся провокациях со стороны Киева. Так, 19 апреля Минобороны сообщило, что СБУ готовит «очередную чудовищную провокацию» в Одесской области. По мнению министерства, военные планировали «переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей». Фото и видео акции планировалось опубликовать в украинских и западных СМИ.
В мае Минобороны посчитало, что украинские войска готовятся нанести удар ракетой «Точка-У» по мирным жителям Львовской и Волынской областей 8 мая в День памяти и примирения, обвинив российских военных в неизбирательных ударах.
В конце июня Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокаций в Одесской области с химоружием.
Ведомство также регулярно сообщает, что российские военные гуманно относятся к мирному населению Украины и не наносят удары по гражданской инфраструктуре.