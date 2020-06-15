Киев заявил об «искусственной вентиляции» договоренностей по Донбассу

Глава МИД Украины считает, что добиться возвращения Донбасса на условиях Киева удастся при помощи наступательной дипломатии

Дмитрий Кулеба (Фото: Fabrizio Bensch / AP)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что минские договоренности по ситуации на Донбассу все еще существуют, однако держатся лишь на зарубежных гарантиях.

«Я бы сказал, что «Минск» еще не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Извините за черный юмор». — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Киев использует метод «наступательной дипломатии», постоянно навязывая свою повестку дня и заставляя Россию реагировать. «Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее доводы о том, что Украина является неконструктивной, не хочет урегулирования и нарушает «Минск» выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем», — отметил Кулеба.

Министр также отметил, что основным вопросом на переговорах с Россией является вопрос, на каких условиях контролируемые ополченцами районы Донецкой и Луганской областей вернутся в состав Украины.