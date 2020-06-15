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Киев заявил об «искусственной вентиляции» договоренностей по Донбассу

Глава МИД Украины считает, что добиться возвращения Донбасса на условиях Киева удастся при помощи наступательной дипломатии
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Fabrizio Bensch / AP)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что минские договоренности по ситуации на Донбассу все еще существуют, однако держатся лишь на зарубежных гарантиях.

«Я бы сказал, что «Минск» еще не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Извините за черный юмор». — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Киев использует метод «наступательной дипломатии», постоянно навязывая свою повестку дня и заставляя Россию реагировать. «Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее доводы о том, что Украина является неконструктивной, не хочет урегулирования и нарушает «Минск» выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем», — отметил Кулеба.

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Министр также отметил, что основным вопросом на переговорах с Россией является вопрос, на каких условиях контролируемые ополченцами районы Донецкой и Луганской областей вернутся в состав Украины.

Также Кулеба выразил опасения по поводу того, что в украинском медиапространстве усилилась антизападная риторика, а поддержка населением идеи вступлении страны в ЕС и НАТО оказалась ниже 50%. «Это абсолютно не отвечает интересам украинского народа», — заявил министр.

«Никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет. Мы абсолютно убеждены в том, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу», — добавил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Дмитрий Кулеба, Минские договоренности
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