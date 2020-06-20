Глава ЛНР попросил Зеленского выполнить предвыборное обещание по Донбассу

Леонид Пасечник (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором он призвал украинского лидера выполнить предвыборное обещание по Донбассу. Запись размещена в YouTube на странице ГТРК ЛНР.

В своем обращении Пасечник напомнил о том, что после объявления полной боевой готовности подразделений Народной милиции ЛНР обстрелы территории со стороны ВСУ прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины. Однако украинская сторона возобновила обстрелы после снижения боевой готовности подразделений Народной милиции, отметил глава ЛНР.

По словам Пасечника, Киев способен выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня, предусмотренные комплексом мер.

«Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир», — сказал Пасечник, обращаясь к украинскому президенту.

Глава ЛНР также попросил Зеленского сдержать слово и дать республике возможность «мирно и спокойно» подготовиться к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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