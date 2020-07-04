Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от нее ничего требовать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-брифинге в Одесской области, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленскому задали вопрос, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса. «Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — ответил президент.

Он отметил, что пока еще не готов прокомментировать итоги встречи помощников лидеров «нормандской четверки», которая прошла накануне в формате видеоконференции.

«Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать», — пояснил Зеленский, добавив, что еще не обсуждал этот вопрос детально с руководителем своего аппарата Андреем Ермаком.