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Киев заявил о намерении ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля над территориями Донбасса власти Украины намерены ликвидировать администрации непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире программы «Prime. Муждабаев» на телеканале ATR.

«Если будут безопасность, система вывода войск, восстановят контроль границы, то где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба.

По его словам, диалог с республиками Донбасса «не имеет никаких перспектив» в системе урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кулеба также отметил, что Киев имеет план «Б» на случай, если в течение года не удастся мирно решить конфликт с ДНР и ЛНР. Министр не раскрыл детали этого плана, но заявил, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.

Грызлов заявил о срыве Киевом переговоров по Донбассу
Политика

Ранее 27 мая полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Киев намеренно сорвал переговоры группы.

По его словам, украинская сторона отказалась взаимодействовать с представителями ДНР и ЛНР: не дала ответов по вопросам обмена военнопленными, обстрелов мирных территорий республик, работы пропускных пунктов.

Грызлов считает, что умышленное затягивание переговоров по Донбассу со стороны Киева носит единственную цель — сохранение санкций против России со стороны стран Запада.

Теги: Донбасс, Украина, Дмитрий Кулеба
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