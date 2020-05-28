Киев заявил о намерении ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля над территориями Донбасса власти Украины намерены ликвидировать администрации непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире программы «Prime. Муждабаев» на телеканале ATR.

«Если будут безопасность, система вывода войск, восстановят контроль границы, то где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба.

По его словам, диалог с республиками Донбасса «не имеет никаких перспектив» в системе урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кулеба также отметил, что Киев имеет план «Б» на случай, если в течение года не удастся мирно решить конфликт с ДНР и ЛНР. Министр не раскрыл детали этого плана, но заявил, что администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать.