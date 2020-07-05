Трамп пообещал США победу над радикалами вслед за коммунистами

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

США одержат победу над радикалами, которые организуют беспорядки в стране, как ранее победили других врагов. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме с речью по случаю Дня независимости.

«Мы не позволим озлобленной толпе снести наши статуи, стирать нашу историю, промывать мозги нашим детям или попирать наши свободы», — приводит слова Трампа New York Times. По словам американского лидера, протестующие «не заинтересованы в справедливости».

Трамп в своей речи упомянул «американских героев», которые, по его словам, победили нацистов, фашистов, коммунистов и террористов. Сейчас, заявил президент, Соединенные Штаты в процессе разгрома левых радикалов, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и «людей, которые во многих случаях не имеют ни малейшего представления о том, что они делают».

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