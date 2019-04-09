Порошенко заявил о создании крылатой ракеты с дальностью более 1 тыс. км

Порошенко заявил о создании крылатой ракеты с дальностью более 1 тыс. км

На Украине создали и успешно испытали крылатую ракету с дальностью более 1 тыс. км, сейчас армия страны учится ее применять, рассказал президент Петр Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / Reuters)

Украинская крылатая ракета с дальностью более 1 тыс. км успешно прошла испытания, заявил президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами», — сказал Порошенко (цитата по УНИАН).

Название ракеты и сроки проведения испытаний президент Украины не уточнил. Он отметил, что сейчас ВСУ учатся применять ракеты данного типа, так как после «сдачи» крылатых ракет в 1990-е годы в стране осталось мало специалистов, способных управлять такими комплексами, пишет Liga.net.

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в разговоре с РБК выразил сомнение в достоверности заявлений Порошенко. По его словам, чтобы создать и испытать на Украине крылатую ракету с дальностью более 1 тыс. км, требуется восстановить или создать заново отрасль украинской промышленности.