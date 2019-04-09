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Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
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Политика ,  
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Порошенко заявил о создании крылатой ракеты с дальностью более 1 тыс. км
На Украине создали и успешно испытали крылатую ракету с дальностью более 1 тыс. км, сейчас армия страны учится ее применять, рассказал президент Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / Reuters)

Украинская крылатая ракета с дальностью более 1 тыс. км успешно прошла испытания, заявил президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами», — сказал Порошенко (цитата по УНИАН).

Название ракеты и сроки проведения испытаний президент Украины не уточнил. Он отметил, что сейчас ВСУ учатся применять ракеты данного типа, так как после «сдачи» крылатых ракет в 1990-е годы в стране осталось мало специалистов, способных управлять такими комплексами, пишет Liga.net.

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в разговоре с РБК выразил сомнение в достоверности заявлений Порошенко. По его словам, чтобы создать и испытать на Украине крылатую ракету с дальностью более 1 тыс. км, требуется восстановить или создать заново отрасль украинской промышленности. 

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Советник Порошенко заявил о возможности ракеты «Нептун» достичь Крыма

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина получила возможность уничтожать корабли в радиусе 300 км. Речь идет о другой ракете, чье попадание «не выдержит корабль малого и среднего класса».

Накануне советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что украинские ракеты «Нептун» способны пролететь 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте. В начале апреля Порошенко говорил, что их примут на вооружение в скором времени.

«Нептун» разрабатывает украинское конструкторское бюро «Луч», конструкция этой ракеты основана на российской Х-35. Испытания «Нептуна» проводились в Одесской области в конце 2018 года.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: Петр Порошенко, Украина
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