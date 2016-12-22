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Путин призвал правительство помнить о не чувствующих улучшений россиянах
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Путин призвал правительство помнить о не чувствующих улучшений россиянах
Политика, 20:41
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Путин призвал правительство помнить о не чувствующих улучшений россиянах
Рассказав о положительных сдвигах в российской экономике, Путин напомнил членам правительства и своей администрации, что не все россияне замечают эти изменения
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Макроэкономическая ситуация в России по итогам пяти месяцев 2018 года стабильна, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и своей администрации в Кремле. Стенограмма размещена на сайте президента.

Путин сказал, что за пять месяцев промышленное производство выросло на 3,2%, а сельское хозяйство — на 2,5%. Безработица и инфляция остаются на низком уровне, а реальные зарплаты россиян растут, проинформировал участников совещания президент.

«При этом, конечно, мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом», — обратился Путин к чиновникам.

В экономике остались проблемы, которые связаны с ее структурными особенностями и внешними факторами, отметил Путин. «Текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать», — добавил он.

На совещании присутствовали глава президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, глава правительства Дмитрий Медведев, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также помощник Путина Андрей Белоусов.

В конце июня Центробанк улучшил свой прогноз по росту российского ВВП во втором квартале в полтора раза: с 1–1,4% до 1,8–2,2%. Корректировка произошла из-за новых данных Росстата по промышленному производству в стране.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам года составит 1,9%, промышленность вырастет на 2,5%, реальная зарплата в 2018 году увеличится на 6,3%. Также в министерстве подсчитали, что повышение пенсионного возраста обернется для экономики ростом в 1,9% в 2019 году. Темп роста ВВП составит 1,4%, прогнозируют в ведомстве.

В Институте Гайдара предупредили, что ВВП, уровень потребления и объем инвестиций могут оказаться ниже, чем могли бы, из-за решения правительства повысить ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. В частности, темп роста ВВП в 2019 году сократится на 0,2–0,35%, а инвестиции снизятся на 0,4–0,7%.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин
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