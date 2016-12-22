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Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП
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Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП
Экономика, 15:59
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Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП
Банк России выпустил обновленный прогноз по росту ВВП во втором квартале 2018 года. Коррекция произошла на основании обновленных данных Росстата, содержавших более пессимистичные оценки производства
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк пересмотрел оценку прироста ВВП во втором​​ квартале 2018 года, улучшив свой прогноз до 1,8–2,2%, следует из майского выпуска информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии». В предыдущем выпуске за апрель прирост ВВП за указанный период оценивался в 1,0–1,4%.

Пересмотр прогноза связан с коррекцией данных Росстата по промышленному производству за два предыдущих года (с 2016 по апрель 2017-го), в основном по инвестиционным товарам и переработке сырья. Коррекция данных Росстата, в свою очередь, составила примерно 1 процентный пункт и произошла как из-за уточненной информации, полученной статистическим ведомством от респондентов, так и из-за некоторого пересмотра методики учета и интерпретации этих данных, говорится в комментарии ЦБ.

Кроме того, Центробанк предварительно оценил вклад чемпионата мира по футболу в годовой темп прироста ВВП — он может составить 0,1–0,2 процентного пункта, подсчитал регулятор.

С учетом полученных от Росстата скорректированных данных по промышленности ВВП за 2016–2017 годы и за первый квартал 2018-го​​​, вероятно, также будет скорректирован, отмечает Банк России: падение ВВП в 2016 году на 0,2% может быть изменено на нулевой прирост. Темп прироста ВВП в 2017 году по новой оценке может составить 1,8% (ранее 1,5%).

О том, что прогнозы ЦБ по росту ВВП будут пересмотрены с учетом новых данных Росстата, ранее сообщал РБК со ссылкой на источники в Минэкономразвития и в финансово-экономическом блоке правительства. Собеседники РБК отмечали, что рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, а в 2019-м — 1,4% (ранее ожидалось 2,1 и 2,2% соответственно).

Согласно майскому прогнозу агентства Fitch, российская экономика вырастет за 2018 год на 1,8% (против 2% в майском прогнозе). Свои расчеты Fitch пересмотрело в том числе и на основании предварительных данных Росстата, скорректированных теперь.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ВВП , Центробанк , Прогноз
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