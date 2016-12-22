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Трамп обратился к ОПЕК словами «снизьте цены прямо сейчас»
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Трамп обратился к ОПЕК словами «снизьте цены прямо сейчас»
Политика, 02:18
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Трамп обратился к ОПЕК словами «снизьте цены прямо сейчас»
Президент США заявил, что в ОПЕК прилагают мало усилий для снижения цен на топливо и призвал организацию заняться этим «прямо сейчас»
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на бензин, отметив, что Вашингтон «защищает» многих членов организации, не получая взамен большой выгоды. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги», — заявил Трамп.

Он добавил, что в отношениях Вашингтона и ОПЕК должна быть взаимовыгода, и призвал организацию «снизить цены прямо сейчас».Президент США не уточнил, о какой защите идет речь и какие суммы страна получает от таких действий.

Страны ОПЕК+ 23 июня договорились повысить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, с такой инициативой выступили Россия и Саудовская Аравия.

В середине июня Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть. Такое заявление он сделал после того, как цена нефти марки Brent достигла своего максимума с середины мая и торговалась в районе $75,8 за баррель, на фоне чего стоимость одного галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до $3.

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В конце июня Трамп рассказал, что договорился с королем Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти до 2 млн баррелей в сутки.При этом в заявлении саудовской стороны слов об увеличении добычи не было.

Ранее в интервью Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует мировыми ценами на нефть, несмотря на защиту, которую оказывает США.

Автор: Константин Нагаев.
Теги: Дональд Трамп , бензин , Цены , ОПЕК
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