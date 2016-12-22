Глава РФПИ оценил доходы бюджета от сделки с ОПЕК в 4 трлн руб.

Благодаря сотрудничеству с Саудовской Аравией и сделке ОПЕК+ российский бюджет получил более 4 трлн руб., заявил Кирилл Дмитриев. По его словам, у Москвы и Эр-Рияда сложились уникальные отношения

Кирилл Дмитриев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский бюджет получил более 4 трлн руб. благодаря сделке ОПЕК+ и сотрудничеству России и Саудовской Аравии. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, еще «три-четыре года назад» отношения России и Саудовской Аравии были «слабыми», однако с тех пор они значительно прогрессировали.

«Мы считаем, что более 4 трлн руб. получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией», — сказал Дмитриев, отметив, что это произошло благодаря «работе президента Путина с королем и наследным принцем Саудовской Аравии». Объем совместных с РФПИ инвестиций Саудовской Аравии Дмитриев оценил в $2 млрд.

По словам Дмитриева, Ближний Восток в целом приобрел стратегическое значение с точки зрения привлечения зарубежных инвестиций в Россию.

«90% всех инвестиций, которые с нами [с РФПИ] соинвестируются, приходят с Ближнего Востока и Азии. Здесь мы, безусловно, чувствуем, что Россия очень усилила свое позиционирование в этом регионе за счет успехов в Сирии», — рассказал Дмитриев.

По его словам, у Москвы сложились «абсолютно уникальные» отношения с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, чему также помогает сотрудничество России с азиатскими странами. «Наше партнерство с Китаем и Японией помогает привлекать инвестиции из этих стран», — отметил Дмитриев.

Соглашение о сокращении добычи (известно как сделка «ОПЕК+») впервые было достигнуто в сентябре 2016 года и вступило в силу 1 января 2017 года. Его условия предполагали суммарное сокращение нефтедобычи на 1,8 млн барр. в сутки (Россия должна была сократить добычу на 300 тыс. барр. в сутки). Соглашение было заключено между странами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в картель.

С тех пор эту договоренность продлевали дважды, сейчас соглашение действует до конца 2018 года. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в преддверии второй пролонгации соглашения назвал соблюдение договоренностей «фантастическим».

В конце июня страны — участницы сделки на встрече в Вене договорились увеличить общую добычу нефти на 1 млн барр. в сутки из-за резкого падения добычи нефти в Венесуэле. Из-за этого добычу смогут увеличить, в частности, Россия (на 200 тыс. барр.), а также Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Алжир.

По оценке министра энергетики Александра Новака, в итоге добыча нефти в России по итогам года может вырасти на 3 млн т нефти, до 550 млн т.

Если нарастить добычу не получится, в сентябре страны могут еще больше ослабить квоты для участников соглашения, говорил также глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.