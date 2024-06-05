Путин заявил, что США избавятся от Зеленского через год

Путин считает, что из-за больших потерь ВСУ Вашингтон заставит Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет, а «потом от Зеленского избавятся просто»

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил, что США будут терпеть украинского лидера Владимира Зеленского еще год, а потом заменят его из-за больших потерь ВСУ.

«Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся просто», — сказал Путин. По его словам, есть несколько кандидатов.

В апреле на Украине был принят новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

24 мая Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия «отдает себе отчет»: легитимность Зеленского «закончилась». «Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего», — предположил он.

По его словам, если дойдет до мирных переговоров, Москва должна понимать, «с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов», и быть полностью уверена в том, что имеет дело с легитимными украинскими властями. «На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда или каких-то других органов власти», — добавил он.