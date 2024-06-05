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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что США избавятся от Зеленского через год

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Путин считает, что из-за больших потерь ВСУ Вашингтон заставит Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет, а «потом от Зеленского избавятся просто»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил, что США будут терпеть украинского лидера Владимира Зеленского еще год, а потом заменят его из-за больших потерь ВСУ.

«Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся просто», — сказал Путин. По его словам, есть несколько кандидатов.

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Фото:РИА Новости

В апреле на Украине был принят новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

24 мая Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия «отдает себе отчет»: легитимность Зеленского «закончилась». «Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего», — предположил он.

По его словам, если дойдет до мирных переговоров, Москва должна понимать, «с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов», и быть полностью уверена в том, что имеет дело с легитимными украинскими властями. «На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда или каких-то других органов власти», — добавил он.

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако из-за действующего в стране военного положения они не проводились. Закон о правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

Председатель украинского ЦИК Олег Диденко в ответ на запрос издания «Главком» по поводу срока полномочий Зеленского разъяснил, что, согласно Конституции страны, президент Украины выполняет обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства, но объявленное в стране военное положение не позволяет проводить президентские выборы. Поэтому полномочия украинского лидера после 20 мая будут продлены автоматически до проведения новых выборов, пояснил он. В мае это подтвердил министр юстиции Денис Малюська в интервью Би-би-си.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Владимир Зеленский США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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