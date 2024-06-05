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Военная операция на Украине ,  
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На Украине национализировали имущество Евгения Балицкого

Сюжет
Военная операция на Украине
Среди национализированного имущества есть киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов. Суд конфисковал имущество у губернатора и его семьи в апреле. На Украине ему грозит 15 лет лишения свободы
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

По предоставленным материалам Службы безопасности Украины (СБУ) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны удовлетворил иск Минюста о национализации активов губернатора Запорожской области Евгения Балицкого на общую сумму более 120 млн грн (264,3 млн руб. по курсу ЦБ на 5 июня), сообщила украинская спецслужба.

Было национализировано в том числе имущество, которым, по данным украинской стороны, Балицкий владеет через свою семью: жену, сына и отца. Речь идет в том числе о пяти легких самолетах, трех квартирах, частном доме, двух земельных участках и четырех автомобилях премиум-класса, в частности Lexus и BMW.

Также среди национализированного имущества есть киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов, ее название не уточняется. Остальная часть активов находится в России, говорится в сообщении. Там же сообщили о национализации 100% уставного капитала шести предприятий в Мелитополе, включая местную радиостанцию.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

Мелитополь находится в Запорожской области. Минобороны России сообщило о взятии города под контроль в конце февраля 2022 года.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В конце апреля ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к Балицкому, а также к его отцу и сыну, которых обвинили в сотрудничестве с Россией, — у них конфисковали имущество. Тогда в списке оказались три квартиры, жилой дом и два земельных участка в Мелитополе, четыре легковых автомобиля, пять самолетов, самодельное туристическое судно, средства на банковских счетах и доли в девяти компаниях.

В конце июня 2023 года украинский суд по материалам СБУ заочно приговорил Балицкого к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Тогда его осудили за «участие в организации и проведении незаконных референдумов» (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и за «преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины» (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Балицкий до 2014 года состоял в украинской фракции «Партия регионов». На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года его избрали депутатом Верховной рады Украины VIII созыва по одномандатному избирательному округу в Запорожской области. В мае 2015 года он вошел в парламентскую фракцию «Оппозиционный блок», депутатом украинского парламента он был до августа 2019 года. В октябре 2022 года президент Владимир Путин назначил Балицкого исполняющим обязанности главы Запорожской области, а в сентябре 2023-го депутаты законодательного собрания региона избрали его губернатором региона.

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Георгий Смирнов
СБУ Евгений Балицкий Запорожская область
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