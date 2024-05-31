Балицкий сообщил об атаке дрона на подстанцию во время ее ремонта
Подстанция в городе Пологи Запорожской области была атакована украинским беспилотником во время проведения там ремонтных работ после предыдущего удара, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«В момент атаки проводились ремонтные работы на подстанции. В результате повреждено оборудование. Пострадавших нет», — написал он.
Губернатор предупредил, что опасность повторных атак на станцию сохраняется.
Бесперебойную подачу электроэнергии планируют восстановить в течение дня, уточнил Балицкий.
Ранее, 30 мая, губернатор сообщил, что два населенных пункта в Запорожской области, где проживают почти 2 тыс. жителей, остались без света после атаки беспилотников на местную электроподстанцию.
20 мая при обстреле города Васильевка Запорожской области шесть человек получили ранения. Кроме того, была повреждена электрическая подстанция, Васильевка и еще семь сел остались без света.
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