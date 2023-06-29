Балицкому заочно дали 15 лет тюрьмы на Украине

Балицкого осудили по двум статьям УК Украины — за организацию незаконных референдумов и изменение границ страны. Он возглавляет Запорожскую область с апреля прошлого года, до этого был депутатом Рады от региона

Евгений Балицкий (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий по решению украинского суда получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщила Служба безопасности Украины.

Обвинения против него выдвинули по двум статьям УК страны:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Балицкого осудили в связи с поддержкой им российских властей и войск, подавлением «движения сопротивления в регионе», организацией референдумов, по итогам которых область вошла в состав России, и подписанием соответствующего договора.

Балицкий решение суда на момент публикации не комментировал.

Под контролем России находится южная часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь, Бердянск, Энергодар. Областной центр, Запорожье, контролирует Киев. Линия разграничения проходит по берегу бывшего Каховского водохранилища, затем чуть севернее городов Васильевка, Пологи и заканчивается у Времевского выступа на стыке с ДНР.

Балицкий возглавил запорожскую военно-гражданскую администрацию в апреле прошлого года. С 4 октября занимает должность врио губернатора.

Ему 53 года, он родился в Мелитополе, в 1991-м окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза М. М. Расковой. Как пишет ТАСС, в 1990-х он занимался бизнесом, руководил несколькими предприятиями, в том числе Мелитопольским пивоваренным заводом.

В 1998-м на четыре года стал депутатом Запорожского областного совета. Также он входил в его состав в 2010–2012 годах. В 2012-м был избран в Верховную раду от Партии регионов на тот момент действовавшего президента Виктора Януковича. Балицкий был ее членом с 2004 года.

В 2014 году снова избрался в Раду и год спустя вошел во фракцию «Оппозиционный блок» (СБУ уточняет, что она запрещена на Украине). В 2019-м вновь участвовал в парламентских выборах как самовыдвиженец, но депутатское кресло не получил.