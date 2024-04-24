Суд на Украине конфисковал у Балицкого пять самолетов и три квартиры

Евгений Балицкий (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в доход государства активы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его родственников, сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.

Накануне, 23 апреля, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила административный иск Минюста Украины к Балицкому, а также к его отцу и сыну, которых обвинили в сотрудничестве с Россией. Решение было принято согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 закона «О санкциях». В нем идет речь о блокировке активов — временном ограничении права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В списке конфискованного имущества оказались:

три квартиры, жилой дом и два земельных участка в Мелитополе;

четыре легковых автомобиля;

пять самолетов;

самодельное туристическое судно;

средства на банковских счетах;

доли в девяти компаниях.

В сентябре 2022 года Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России. Спустя год Балицкого избрали губернатором региона.

В июне 2023 год суд на Украине заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его обвинили в «организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории» и преднамеренном изменении границ территории или государственной границы Украины — ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса страны соответственно.