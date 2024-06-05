Почему в конгрессе США предложили лишить Мальдивы финансовой поддержки В этом финансовом году Вашингтон направил $9,5 млн на поддержку островного государства

В Конгрессе США готовится законопроект о приостановке финансовой помощи Мальдивам — до того момента, пока местные власти не отменят запрет на въезд израильтянам. Между тем островное государство все больше ориентируется на Китай

Мальдивы (Фото: Norbert Probst / imagebroker.com / Global Look Press)

Что стало поводом для разногласий между США и Мальдивами

2 июня канцелярия президента Мальдивских остров Мохаммеда Муиззу объявила, что по рекомендации правительства было принято решение наложить запрет на въезд в страну обладателям израильских паспортов. Кабинету поручено внести соответствующие поправки в законодательство страны и создать специальный подкомитет, который будет следить за соблюдением новых ограничений. Сроки их вступления в силу не уточняются.

Муиззу также распорядился назначить специального представителя по нуждам палестинского народа и объявил о сборе средств для оказания помощи «братьям и сестрам в Палестине», которая будет осуществляться при поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), говорится в заявлении канцелярии мальдивского президента.

Свои действия мальдивские власти обосновали продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа — большая часть 500-тысячного населения архипелага исповедует ислам, и руководство Мальдив неоднократно выступало с критикой действий Израиля. Еще в конце ноября Муиззу потребовал, чтобы Международный уголовный суд (МУС) в Гааге провел расследование в отношении действий израильской армии, которые он охарактеризовал как «жестокую оккупацию и коллективное наказание в отношении ни в чем не повинных мирных жителей Палестины».

После этого МИД Израиля посоветовал гражданам страны, включая тех, кто имеет двойное гражданство, избегать поездок на Мальдивы. «Гражданам Израиля, уже находящимся в стране, рекомендуется рассмотреть возможность выезда, поскольку, если они по какой-либо причине окажутся в бедственном положении, нам будет трудно оказать им помощь», — заявили в ведомстве.

По данным правительства Мальдив, за прошлый год острова посетили около 11 тыс. израильтян. За первые четыре месяца 2024 года в страну въехали 528 человек, что почти на порядок ниже показателя годом ранее (4644 человека).

Мальдивы стали первой страной, анонсировавшей подобные ограничения в связи с войной в Газе. При этом вплоть до 1990-х годов там действовал подобный запрет, а дипломатические отношения между двумя странами были установлены лишь в 2010 году. Владельцы израильских паспортов не могут въехать и в ряд других мусульманских стран, среди которых Алжир, Бангладеш, Бруней, Иран, Йемен, Кувейт, Ливан, Ливия, Пакистан, Сирия.

Ранее правительство Турции наложило запрет на торговлю с Израилем, а ряд транснациональных компаний приостановили сотрудничество с израильским бизнесом. С октября прошлого года в общей сложности 11 государств — Бахрейн, Белиз, Боливия, Бразилия, Гондурас, Иордания, Колумбия, Турция, Чад, Чили и Южная Африка — либо отозвали своих послов, либо полностью разорвали дипломатические отношения с Израилем.

Какие санкции хочет ввести конгресс

По данным издания Axios, член палаты представителей США, демократ Джош Готтхаймер вместе с коллегами из обеих партий работает над новым биллем, который поставит условием для предоставления американской помощи Мальдивам снятие запрета на въезд владельцам израильских паспортов. Билль, как ожидается, будет называться «Закон о защите передвижения союзников» (Protecting Allied Travel Here, PATH).

В разговоре с Axios Готтхаймер подчеркнул, что недопустимо тратить деньги американских налогоплательщиков на нужды иностранного государства, которое запретило всем гражданам Израиля въезд на свою территорию. «Израиль не только является одним из наших величайших демократических союзников; кроме того, беспрецедентный запрет на въезд на Мальдивы — это не что иное, как вопиющий акт ненависти к евреям. Они не должны ничего получать, пока не изменят курс», — пояснил конгрессмен.

Дипломатические отношения между США и Мальдивами были установлены в 1996 году, хотя острова обрели независимость от Великобритании и получили членство в ООН еще в 1965 году. США начали наращивать связи с островным государством с 2020 года, когда было объявлено о планах открыть американское посольство в столичном Мале. В 2023 году первым послом США на Мальдивах был назначен Хьюго Ён, однако сама дипмиссия пока ведет свою работу из Коломбо (Шри-Ланка). Госдепартамент запросил $2,1 млн в бюджете на 2025 год для посольства в Мале.

На сайте американского дипломатического ведомства отмечается, что с сентября 2018 года по октябрь 2023 года Агентство США по международному развитию (USAID) выделило в общей сложности $36 млн в качестве финансовой помощи Мальдивам, чтобы «укрепить демократические институты, гражданское общество, финансовую прозрачность, безопасность на море, борьбу с терроризмом и правоохранительные органы».

Кроме того, около $3 млн было выделено на поддержку усилий местных властей по борьбе с пандемией COVID-19. Еще $10,8 млн поступило в качестве военной помощи для укрепления безопасности на море. В 2024 финансовом году (заканчивается в конце сентября) конгресс также выделил $9,5 млн в качестве двусторонней экономической помощи. На инаугурации Мохаммеда Муиззу в декабре 2023 года американскую делегацию возглавляла директор USAID Саманта Пауэр.

Впрочем, объем оказываемой США помощи совершенно не сопоставим с той, что выделяют два соседа Мальдив — Индия и Китай, причем новое правительство островного государства ориентируется именно на Пекин. В январе 2024 года Муиззу, который провел свою предвыборную кампанию под лозунгом India out, объявил, что Пекин предоставит островному государству 920 млн юаней ($127 млн) в качестве безвозмездной помощи. В том же месяце лидеры двух стран провели саммит, в ходе которого заключили свыше 20 соглашений. В начале марта Муиззу объявил о подписании оборонного пакта с Китаем и потребовал, чтобы индийские военные покинули архипелаг до 10 мая. Мальдивский лидер также заявил, что Индия «задирает» маленькие страны региона. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ответ заявил, что «задиры не предоставляют помощь в размере $4,5 млрд». Тем не менее 76 индийских военных, которые занимались обслуживанием и эксплуатацией двух спасательных и разведывательных вертолетов и небольшого самолета, которые Индия передала Мальдивам в дар, к 9 мая покинули островное государство, и их заменил гражданский персонал Hindustan Aeronautics Limited.