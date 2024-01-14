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Политика ,  
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Президент Мальдив заявил Индии, что размеры не дают права запугивать

Президент Мальдив Муиззу на фоне конфликта с Индией заявил о суверенитете
На фоне натянутых отношений с Индией и ориентации политики на Китай президент Мальдив Муиззу заявил, что республика установит свою независимость. Страны разругались из-за конфликта Израиля и Палестины, а также из-за твита Моди
Мохаммед Муиззу
Мохаммед Муиззу (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Мальдивская республика не находится «на задворках» какого-либо государства, Индийский океан не принадлежит ни одной стране, заявил президент Мальдив Мохаммед Муиззу, выступая перед журналистами после поездки в Китай, передает The South China Morning Post.

Это продолжение заочного спора между двумя странами. Три мальдивских замминистра в соцсети X назвали премьера Индии Нарендру Моди «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля» за то, что он поддержал еврейское государство в конфликте с Палестиной. Госрелигия на Мальдивах — ислам. После публикаций их уволили, а правительство Мальдив подчеркнуло, что их мнения не являются позицией государства. Тем не менее многие индийцы в соцсетях призвали бойкотировать островное государство. SCMP отмечает, что разрыв отношений в большей степени повлияет на Мальдивы.

До реплик трех чиновников Моди опубликовал в бывшем Twitter фотографии с индийского архипелага Лакшадвип, где он отдыхал. Он написал, что Лакшадвип обладает неиспользованным потенциалом для туризма. На Мальдивах сочли, что публикации призваны снизить популярность их курортов среди индийцев.

Реакция мальдивских чиновников вызвала гнев у жителей Индии, а бизнес этой страны перестал продвигать проекты на островном государстве.

Газета отмечает, что Китай, откуда вернулся президент Мальдив, является региональным конкурентом Индии, с которой у Мальдив сейчас натянутые отношения.

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Президент Мальдив Мохаммед Муиззу

Муиззу рассказал о планах, реализация которых позволит снизить зависимость Мальдив от Индии, куда мальдивские граждане ездят за медпомощью, также из Индии импортируется большая часть основных продуктов питания и медикаментов. Так, он сообщил, что Мальдивы достигли соглашения с Турцией об импорте риса, сахара и пшеничной муки, а лекарства будут импортироваться напрямую от производителей в Европе и США.

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Кроме того, спонсируемая правительством программа всеобщего медицинского обслуживания мальдивцев, предоставляемая в больницах Индии и Шри-Ланки, будет распространена на Таиланд и ОАЭ. «Когда это будет полностью налажено, мальдивцев будут обслуживать гораздо лучше в странах с гораздо лучшим качеством, чем в тех странах, куда мы ездим сейчас», — сказал Муиззу.

Мальдивский президент в выступлении отметил, что Пекин уважает территориальную целостность островного государства, а также рассказал, что Китай отправил наибольшее количество туристов на Мальдивы до пандемии коронавируса, и будут предприняты шаги, чтобы удвоить это число.

«Мы обязательно установим нашу независимость, наш суверенитет и создадим Мальдивы для мальдивцев. <...> Может, мы и маленькие, но это не дает вам права запугивать нас», — заключил Муиззу.

Он был избран президентом осенью прошлого года. Муиззу называли «прокитайским» политиком, в то время как его оппонент — предыдущий президент Ибрагим Мохаммед Солих — в своей политике больше ориентировался на Индию. После прихода к власти Муиззу пообещал вывести индийский военный контингент из страны, а также сбалансировать торговлю, которая, по его словам, была в значительной степени в пользу Индии при его предшественнике. Нью-Дели согласился вывести своих военных.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Мальдивы Индия Китай
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