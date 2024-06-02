Мальдивы запретили израильтянам въезд в страну

Президент Мальдив решил назначить спецпосланника для оценки потребностей палестинцев и начать кампанию по сбору средств для оказания помощи Палестине. Страна не поддерживает дипломатические отношения с Израилем

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Президент Мальдивских островов Мохамед Муиззу ввел запрет на въезд гражданам Израиля. Об этом следует из сообщения на официальном сайте главы страны.

«Решение кабинета министров предусматривает внесение поправок в необходимые законы, запрещающие владельцам израильских паспортов въезжать на Мальдивы, и создание подкомитета кабинета министров для контроля за этими усилиями», — написали там.

Днем 2 июня министр внутренней безопасности и технологий Али Ихсан объявил об этом решении на пресс-конференции в администрации президента.

Президент Мальдив также решил назначить специального посланника для оценки потребностей палестинцев и запустить кампанию по сбору средств для оказания помощи Палестине при поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам и организации работ (UNRWA). Также планируется провести общенациональный митинг под лозунгом: «Мальдивцы солидарны с Палестиной».

Государственная религия Мальдив — ислам. Страна прекратила дипломатические отношения с Израилем в 1974 году. В конце 2000-х годов страны начали наращивать контакты, но в середине 2010-х годов они вновь ухудшились. Мальдивский президент Абдула Ямин заявил в 2018 году, что страна остановила действие всех соглашений о сотрудничестве с Израилем.

По состоянию на 2023 год 28 стран не признают суверенитет Израиля. 16 из них не принимают владельцев израильских паспортов, среди них в том числе Афганистан, Пакистан, Бангладеш и Саудовская Аравия. В последней с 2020 года действуют исключения для мусульман-израильтян и для деловых поездок. Еще шесть из таких 16 государств дополнительно не пускают к себе неизраильтян, у которых есть какие-либо связи с Израилем (доказательства поездки в Израиль или израильская виза). Это Иран, Кувейт, Ливан, Ливия, Сирия и Йемен.