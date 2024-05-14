Кремль объяснил новые назначения Орешкина и Дюмина

В Кремле объяснили назначения Орешкина и Дюмина в администрацию президента повышением значения ряда отраслей, в том числе экономической и транспортной

Максим Орешкин и Алексей Дюмин (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Новые обязанности бывшего помощника главы государства Максима Орешкина и экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина обусловлены повышением стратегического значения ряда отраслей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Орешкина назначили заместителем главы администрации президента, а Дюмина — помощником главы государства. По словам Пескова, Орешкин будет курировать вопросы экономики и транспорта, Дюмин — ОПК, спорт и заниматься Госсоветом.

«Повышается значение экономики именно, более интенсивно идет взаимодействие с кабинетом министров по линии вот этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента счел преждевременными вопросы о возможном создании новых управлений в администрации президента. «Пока не было назначения начальников управления, поэтому об этом говорить преждевременно», — уточнил он.

Орешкин был помощником президента с января 2020 года, ранее он занимал должность министра экономического развития России и замминистра финансов.

Дюмин возглавлял Тульскую область с сентября 2016 года, до этого он был замминистра обороны, начальником Главного штаба Сухопутных войск, а также заместителем руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил и управления Службы безопасности президента. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и начинал свою службу в ФСО.

14 мая глава государства Владимир Путин представил новый состав своей администрации, руководителем которой остался Антон Вайно. Глава государства формирует состав своей администрации после инаугурации, которая прошла 7 мая. Этот орган обеспечивает деятельность президента и контролирует исполнение его решений.