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AIB узнало о скором выводе французских военных из Буркина-Фасо

AIB: войска Франции должны покинуть Буркина-Фасо после расторжения правительством договора

Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии в стране французских военных, которые должны покинуть ее в течение месяца, передает AIB со ссылкой на источники.

Буркина-Фасо заключила соглашение с Францией в декабре 2018 года, уточняет агентство. Французские подразделения располагались в городе Камбоинсин к северу от столицы страны Уагадугу. Как отмечает газета Huffington Post, в африканской республике дислоцированы порядка 400 французских военных.

В последние месяцы в Буркина-Фасо участились демонстрации, участники которых требовали вывода французских войск, пишет AIB. Военные, по мнению протестующих, недостаточно помогают стране и защищают ее от атак террористов. Демонстранты, по данным агентства, заподозрили французские силы в сговоре с террористическими группировками.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Часть ее территории контролируют боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство», писало агентство Reuters.

В прошлом марте агентство писало, что при нападении неизвестных в стране погибли 11 военных. Общее число погибших в последнее время, как утверждает Huffington Post, достигает 30 человек.

В Буркина-Фасо в прошлом году произошло несколько военных переворотов. Сейчас главой государства является капитан Ибрагим Траоре, он правит страной с конца сентября.

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Теги
Франция Буркина-Фасо Африка войска денонсация
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