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Генсек ШОС назвал срок вступления Белоруссии в организацию

Генсек ШОС Чжан Мин: Белоруссия станет полноправным членом ШОС в июле
Последний саммит ШОС на высшем уровне прошел в июле 2023 года. Белоруссия тогда принимала участие в качестве страны-наблюдателя
Чжан Мин
Чжан Мин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации, который пройдет в июле, заявил генсек ШОС Чжан Мин на открытии XIX заседания экспертного форума организации в Ташкенте, передает «Интерфакс».

«На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС», — сказал он. По его словам, такое расширение будет «историческим прорывом».

Чжан Мин отметил, что за более чем два десятка лет развития ШОС «превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию».

В экспертном форуме ШОС сейчас принимают участие более 40 представителей национально-исследовательских центров из десяти стран.

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Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

24 мая президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия станет десятой страной — членом ШОС на саммите в Астане, который пройдет в июле.

В 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан основали ШОС. Позже к объединению присоединились Индия, Пакистан и Иран.

Последний саммит организации на высшем уровне прошел в июле 2023 года. Белоруссия участвовала там в качестве страны-наблюдателя. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, проблему односторонних санкций и «цветных революций».

Кроме Белоруссии странами-наблюдателями ШОС являются Афганистан (с 2012 года) и Монголия. Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка являются партнерами по диалогу ШОС.

4 июня специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сказал, что Россия поддержит кандидатуру Афганистана в вопросе получения членства в ШОС при условии признания движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). По его словам, 27 мая МИД и Минюст России доложили Путину, что движение можно исключать из списка запрещенных организаций. Оно было признано террористическим в России в 2003 году. В августе 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что экономики ШОС занимают 15% от общего объема мировой торговли. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркивал, что государства организации включают 40% мирового населения и почти одну треть мировой экономики.

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