Участники ШОС вспомнили про создание банка и фонда развития Как санкции против России, Китая и Белоруссии подстегивают к созданию новых экономических механизмов

На саммите ШОС обсуждались ставшие привычными угрозы — «цветные революции», терроризм, односторонние санкции. Однако речь зашла и о создании экономических институтов. Сейчас ситуация для их появления назрела, уверены эксперты

Трансляция заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (Пекин, Китай) (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

ШОС снова ушла в онлайн

Во вторник, 4 июля, Индия принимала свой первый саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после присоединения к организации в 2017 году. Встреча планировалась в очном режиме, как и предыдущий саммит, прошедший в Самарканде в 2022 году (в 2020 и 2021 годах форумы проходили в онлайн-режиме и гибридном из-за пандемии коронавируса), однако за месяц до встречи индийский МИД объявил, что встреча переносится в онлайн.

Официальных объяснений по этому поводу индийская сторона не предоставила. Собеседники индийской газеты The Hindu указывали, что Нью-Дели не получил в необходимый срок уведомлений о намерении лично присутствовать от лидеров Китая и Пакистана — председателя Си Цзиньпина и премьер-министра Шехбаза Шарифа. С обеими странами у Индии сложные отношения, хотя их главы раньше бывали в Нью-Дели с визитами.

На саммите 4 июля полноправным членом ШОС стал Иран, теперь в организации девять стран-членов: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Три страны имеют статус государства-наблюдателя — Афганистан, Белоруссия, Монголия.

Девять стран являются партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Еще пять стран — Бахрейн, Мальдивы, ОАЭ, Кувейт, Мьянма — начали процедуру по получению статуса государства — партнера по диалогу. ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном.

Афганистан и «цветные революции» актуальнее Украины

Открыл саммит премьер-министр Индии Нарендра Моди, напомнивший собравшимся хорошо известные им цифры — ШОС представляет собой 40% мирового населения и почти одну треть мировой экономики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позже добавил, что страны ШОС — это четверть мирового ВВП и 15% от общего объема мировой торговли.

По мнению Моди, такая представительность позволяет ШОС стать «важным голосом для реформирования других глобальных институтов, в том числе ООН». По его оценке, «за последние два десятилетия ШОС превратилась в важную платформу мира, процветания и развития во всем Евразийском регионе». Из глобальных угроз главной Моди назвал терроризм. Он отметил, что ряд стран «используют трансграничный терроризм как инструмент своей политики и дают убежище для террористов». «ШОС не должна стесняться критиковать такие страны. Страны ШОС должны осуждать это. Не должно быть двойных стандартов в отношении терроризма», — добавил он, не уточнив, какие страны имеет в виду (прежде правительство Индии неоднократно обвиняло в этом Пакистан).

«Большинство стран ШОС разделяют озабоченность и ожидания Индии относительно Афганистана. Мы должны предпринять совместные усилия для того, чтобы помочь народу Афганистана», — назвал Моди постоянный предмет беспокойства в ШОС. О кризисе в Афганистане на саммите говорили и Токаев, и президент Киргизии Садыр Жапаров, и президент России Владимир Путин. По словам Путина, ситуация в Афганистане «не становится менее напряженной».

Си Цзиньпин в своем выступлении среди угроз выделил попытки извне инспирировать «цветные революции» и новую холодную войну, односторонние санкции.

Об Украине на саммите говорил только Путин. В своей речи он повторил давно заявленную позицию, согласно которой «долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства — анти-России». Внешнее давление и санкции не смогли сдержать развитие России, она уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, заверил Путин лидеров ШОС, поблагодарив их за поддержку во время недавней попытки вооруженного мятежа.

Финансовые механизмы вернулись в повестку

Президент Казахстана, к которому перешло председательство в ШОС, в ходе форума много внимания уделил развитию экономического сотрудничества в организации. «Следует признать, что более чем за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту», — сказал Токаев на заседании (трансляцию вел РБК). О проблемах с финансированием проектов говорили и другие участники саммита. Жапаров заметил, что «в течение длительного времени» не удалось продвинуться в вопросах «внедрения эффективных финансовых механизмов путем создания банка развития и фонда развития ШОС». О поддержке создания банка развития ШОС заявили на саммите Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Последний отметил, что эта тема уже обсуждалась.

О создании механизмов финансирования проектов в ШОС участники организации заговорили более десяти лет назад. С инициативой создания банка развития стран в 2010 году выступил Китай, а создать фонд развития ШОС предложил в 2013 году Владимир Путин, напоминает ТАСС.

Положения о необходимости изучить вопросы создания фонда развития (или специального счета) ШОС и банка развития ШОС кочуют из одной итоговой декларации саммита в другую. Однако до сих пор структуры эти созданы не были. Генеральный секретарь ШОС в 2016–2018 годах Рашид Алимов считает, что странам-участницам не хватило для этого политической воли. «Общее понимание их необходимости, особенно для обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности, есть. Осталось лишь проявить политическую волю для того, чтобы эти финансовые механизмы были созданы и начали действовать, что позволит финансировать многосторонние проекты», — написал он в статье для дискуссионного клуба «Валдай» в апреле прошлого года.

Санкции в отношении России, Китая и Белоруссии приближают создание в ШОС финансовых институтов, налицо необходимость искать альтернативные способы взаимодействия, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Это очень нелегко, и доллар силен не только тем, что за ним стоят Соединенные Штаты, но и тем, что он очень удобен. Когда начинается такое количество затруднений, связанных с санкциями, волей-неволей будут искать другие способы. Я думаю, что в конце концов найдут. Тот факт, что об этом заговорил, что важно, Китай, означает, что путь начался, но он не будет очень быстрым», — сказал он РБК.

В ШОС постепенно накапливается критическая масса глобальных игроков и обсуждаются вещи, напрямую связанные с их развитием, в частности с транспортом, логистикой и различными возможностями осуществления макрорегиональных проектов, что, безусловно, является шагом вперед, продолжил Лукьянов. «Еще пару лет назад ШОС была в состоянии некоторого паралича, особенно когда Индию и Пакистан приняли. Сейчас организация постепенно выходит из этого состояния. Это не моментальный вопрос, но я думаю, что в ближайшие три—пять лет ШОС будет гораздо более прикладной структурой, чем сегодня», — заключил он.

«Санкции — это катализатор для активизации экономического сотрудничества в ШОС и создания всевозможных механизмов для альтернативных расчетов с обходом западной финансовой инфраструктуры. С началом введения санкций мы видим по всему миру тенденцию к поиску новых способов расчетов и так далее», — сказал РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он добавил, что ШОС была вполне эффективна при решении вопросов региональной безопасности. Организация концентрировалась на этом, а против экономической составляющей ШОС выступала прежде всего сама Россия. Теперь же Москва в этом, наоборот, скорее заинтересована, заключил Кашин.