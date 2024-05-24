Путин сообщил о включении Белоруссии в ШОС
Белоруссия станет десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане, который пройдет в июле, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены и Белоруссия станет десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества», — отметил Путин.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позже к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
Последний саммит ШОС на высшем уровне прошел в июле 2023 года в Индии. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, проблему «цветных революций» и односторонних санкций.
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