Путин сообщил о включении Белоруссии в ШОС

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Белоруссия станет десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане, который пройдет в июле, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены и Белоруссия станет десятой страной — членом Шанхайской организации сотрудничества», — отметил Путин.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позже к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

Последний саммит ШОС на высшем уровне прошел в июле 2023 года в Индии. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, проблему «цветных революций» и односторонних санкций.