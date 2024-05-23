Спецслужбы стран ШОС в 2023 году предотвратили 181 теракт

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Спецслужбы стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году предотвратили 181 теракт, а также выявили и пресекли 2010 преступлений экстремистского и террористического характера, сообщил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев на совещании председателей Верховных судов стран сотрудничества. Его слова приводит «РИА Новости».

«По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств — членов ШОС <...> пресечена деятельность 95 ячеек террористических организаций, предотвращен 181 теракт, выявлено и пресечено 2010 преступлений экстремистского и террористического характера», — уточнил Мирзаев.

По данным главы исполкома РАТС, спецслужбы стран — членов ШОС в 2023 году обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций. Сотрудникам спецслужб удалось раскрыть 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позже к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.