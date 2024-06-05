WSJ сообщила о признаках ухудшения состояния Байдена

По словам опрошенных политиков, собеседники Байдена фиксируют ухудшение состояния президента и снижение его вовлеченности в государственные дела. Он часто делает долгие паузы в речи, есть вопросы и к его памяти

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, а уровень его вовлеченности в государственные дела становится все ниже, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков, близких к главе государства.

Когда Байден в январе встретился с лидерами конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он, как пишет издание, периодически говорил так тихо, что участники совещания его едва слышали. Он читал шпаргалки, чтобы «сделать очевидные выводы», делал длительные паузы и иногда надолго закрывал глаза — так, что у присутствующих возникал вопрос, не уснул ли президент.

В феврале состоялась беседа Байдена со спикером палаты представителей Майком Джонсоном в формате один на один. Она коснулась изменения политики администрации президента. По словам шести знакомых с ситуацией источников, в ходе диалога Джонсон обеспокоился, не забыл ли Байден детали его собственной политики.

WSJ отмечает, что на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией на Капитолийском холме как искусный переговорщик по законодательным сделкам. Он разбирался в деталях проблем и понимал мотивы и потребности оппонентов. Однако за последний год его репутация ухудшилась.

Среди более чем 45 политиков, у которых WSJ взяла интервью, больше критиковали Байдена республиканцы, но ряд демократов заявили, что в некоторых вопросах президент «показал свой возраст».

Джо Байдену 81 год, он самый пожилой президент в истории США.

Байден не раз допускал оговорки. Например, в феврале 2024 года на мероприятии по сбору средств на Манхэттене президент рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года. В 2021 году немецкое правительство возглавляла Ангела Меркель.

Также Байдена неоднократно замечали со шпаргалками. В апреле 2023 года на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем на специальной открытке были записаны вопросы, которые Байдену задавали в ходе мероприятия.

В апреле 2024 года глава американского Минюста Меррик Гарленд заявил, что в умственных способностях главы государства нет никаких отклонений. Он отметил, что полностью уверен в президенте.