Глава Минюста США опроверг наличие у Байдена умственных отклонений

В умственных способностях президента США Джо Байдена не наблюдается никаких отклонений. Об этом заявил глава американского Минюста Меррик Гарленд на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

«У президента нет никаких отклонений. Не понимаю, сколько еще раз мне надо это говорить. Я полностью уверен в президенте», — сказал Гарленд.

Джо Байдену 81 год. Он занимает пост президента США с января 2021 года. Байден намерен баллотироваться на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Байден не раз допускал оговорки в своих выступлениях. Так, например, 7 февраля 2024 года на мероприятии по сбору средств на Манхэттене Байден рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года. На самом деле в 2021 году правительство Германии возглавляла Ангела Меркель.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек выломали двери британского парламента...», — рассказал глава государства. Он повторил историю дважды и оба раза назвал канцлером Гельмута Коля.