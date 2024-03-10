Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком
Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.
«Америка допустила ошибку. Мы охотились за [бывшим главой запрещенной в России международной террористической группировки «Аль-Каида Усамой] бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан», — сказал Байден.
Президент США не раз допускал оговорки в своих высказываниях. Например, ранее в марте он дважды перепутал сектор Газа и Украину, говоря о сбросе гуманитарной помощи в палестинский регион с воздуха.
«В ближайшие дни мы собираемся присоединиться к нашим друзьям в Иордании и другим странам, чтобы доставить по воздуху дополнительное продовольствие и припасы на Украину, и будем стремиться продолжать открывать другие пути на Украину, включая возможность создания морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — сказал Байден.
Позже президент дал понять, что имел в виду сектор Газа, не указывая на свою ошибку. Затем он добавил, что помощи, поступающей в регион, сейчас недостаточно.
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