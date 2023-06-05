Сальдо сообщил о разведке небольших групп ВСУ в дельте Днепра

Обстановка на линии соприкосновения находится под полным контролем российских сил, заявил врио главы губернатора Херсонской области. «Все попытки обострения будут немедленно пресекаться», — сказал он

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Небольшие группы украинских военных осуществляли разведку в дельте реки Днепр, но активных действий ВСУ на Херсонском направлении за прошедшие сутки не предпринимали, сообщил в телеграм-канале врио губернатора области Владимир Сальдо со ссылкой на командование группировки войск «Днепр».

«Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться», — отметил он.

По его словам, российские военные уничтожили на островах реактивную установку «Град», потери Киева также составили около 20 украинских военнослужащих убитыми и столько же ранеными. «На других участках фронта в пределах Херсонской области уничтожено четыре единицы артиллерийского вооружения с расчетами», — добавил Сальдо. Кроме того, российские силы нанесли несколько ударов по складам с оружием и боеприпасами.

В марте прошлого года Минобороны объявило, что российские военные взяли под полный контроль всю территория Херсонской области, в сентябре регион был присоединен к России после референдума. Однако в ноябре министр обороны Сергей Шойгу поручил вывести войска из Херсона на левый берег Днепра по предложению командующего тогда российскими войсками на Украине генерала Сергея Суровикина. Последний объяснял необходимость такого шага тем, что в условиях усиления атак ВСУ на Каховскую ГЭС возникнет угроза населению и опасность окружения российских сил. Переброска военных на левый берег Днепра была завершена 11 ноября. В тот же день в Херсон вошел украинский спецназ. Через три дня туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 5 июня Минобороны России заявило, что с утра предыдущего дня украинские войска начали «крупномасштабное наступление» на пяти участках фронта на южно-донецком направлении, всего задействовав шесть механизированных и два танковых батальона. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», — сказали в ведомстве. Украинские военные не добились успеха, утверждают там.

В Кремле не стали комментировать начало наступления Киева, переадресовав вопрос военным.

Позднее 5 мая министерство сообщило о новых попытках атак Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении, которые были предприняты у совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое. Украина ввела в бой «до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», сказали там. Российские силы успешно сдерживают противника, утверждают в ведомстве.