Глава Киргизии собрал экс-президентов и призвал «отпустить старые обиды»

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел встречу со всеми бывшими главами государства, сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев, передает 24.kg.

Встреча прошла на нейтральной территории, где именно — не уточняется. В ней приняли участие Аскар Акаев (1991 — 2005), Курманбек Бакиев (2005 — 2010), Роза Отунбаева (2010 — 2011), Алмазбек Атамбаев (2011 — 2017) и Сооронбай Жээнбеков (2017 — 2020).

Жапаров опубликовал пост о встрече в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на киргизском языке. «Сбылась главная мечта во благо будущего страны — для солидарности народа я провел встречу со всеми предыдущими президентами, усадив их за один стол», — написал он (перевод по Kaktus.media).

По словам президента, бывшие главы государства поддержали его инициативу «объединиться в один кулак». На встрече они «высказывали свое негодование, изливали свои обиды, о при этом признали свои недостатки». «И самое главное — они смогли простить друг друга! Это и было моей целью», — заявил Жапаров.

В политике каждого бывшего президента были недочеты и ошибки, которые привели к трагическим событиям, написал Жапаров. Однако, заявил он, «уметь прощать и быть прощенным — это великая традиция как с точки зрения религии, так и обычаев предков». «Если мы хотим, чтобы Кыргызстан развивался, надо отпустить старые обиды и недовольство», — цитирует его Sputnik — Кыргызстан.

Президент обратился к каждому гражданину Киргизии с призывом объединиться и подчеркнул, что не имеет личных претензий к кому-либо из предыдущих глав государства.

Акаев — первый президент Киргизии. В 2005 году оппозиция заявила о фальсификации результатов очередного голосования, он уехал за пределы страны в ходе «тюльпановой революции». В последнее время он жил в России, где занимался научной деятельностью. В январе текущего года в Киргизии закрыли уголовные дела против Акаева, связанные с разработкой золоторудного месторождения «Кумтор». Бакиев пришел к власти в 2005 году в результате «революции тюльпанов». Пять лет спустя он бежал из страны после того, как Киргизию охватили массовые беспорядки; в 2014 году его заочно приговорили к пожизненному сроку.

Отунбаева была президентом переходного периода Киргизии. Следующим главой государства стал Атамбаев. В августе 2019-го его задержали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Верховный суд приговорил экс-президента к 11 годам лишения свободы. В феврале текущего года приговор отменили, Атамбаева освободили из исправительной колонии и разрешили отправиться за границу на лечение.

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