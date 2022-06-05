Минэкономики Швейцарии усомнилось в эффективности санкций против России
Введенные западными странами против России из-за спецоперации на Украине санкции пока не достигли своей цели, напомнил в интервью Blick глава Министерства экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен.
Отвечая на вопрос издания о том, не должен ли Евросоюз ужесточить санкции против энергетического сектора российской экономики, министр заявил, что «настоящий вопрос» заключается в степени эффективности уже введенных ограничений. В этом конкретном случае, если целью санкций является положить конец российской операции на Украине как можно скорее, «хочу отметить, что эта цель к настоящему моменту не достигнута», сказал Пармелен.
Результативность санкций, по его словам, во многом зависит от того, как они выполняются, а также от других применяемых «политических, дипломатических и юридических средств». Санкции, которые получили широкую поддержку мирового сообщества, будут более эффективными, чем принятые отдельными государствами, добавил швейцарский политик.
В ответ на просьбу журналиста оценить эффективность санкций против России Пармелен сказал, что ответить на такой вопрос сложно. «Если Россия продает меньше нефти Западу, но продает часть этого объема другим странам по более высоким ценам, результат для Москвы тот же самый», — заметил он.
Западные страны начали вводить санкции против России после признания ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине. Швейцария приняла меры, аналогичные первым пяти санкционным пакетам Евросоюза.
ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В него вошел, в частности, постепенный отказ от импорта российской нефти и некоторых нефтепродуктов по морю.
Министр иностранных дел Сергей Лавров после этого заявил, что «никаких потерь бюджета» в результате частичного эмбарго у Москвы не будет, «учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада». «Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал он, добавив, что Россия уже наращивает поставки на альтернативные европейскому рынки.