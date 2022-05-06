Вучич заявил об отказе «топтать дружбу на Востоке» на пути в Евросоюз

Сербия останется нейтральной в военном плане и продолжит стремиться в ЕС, заявил Вучич, отметив, что Белград руководствуется своими интересами и не станет «гасить свою дружбу» с другими партнерами под давлением

Стратегический путь Сербии направлен в Евросоюз, однако страна не будет под давлением и вопреки собственным интересам изменять отношение к партнерам на Востоке, заявил сербский президент Александр Вучич во время своего обращения к нации. Запись опубликована на YouTube-канале президента Сербии.

«Сербия не будет топтать и гасить свою дружбу, которая у нее есть на Востоке, и нам не приходит в голову этого делать. И меня не интересует, какая сила оказывает давление, только сила интересов Сербии может изменить наше отношение», — пояснил Вучич.

Он также указал, что соответствующее давление оказывалось в последние «недели и месяцы». «Наш стратегический путь — путь в Европу, и если этого мы не можем понять, тогда скажите, какова альтернатива», — добавил президент.

Вучич также заявил, что «в международных отношениях любви нет, справедливости, боюсь сказать, еще меньше, и мы должны заботиться о своих интересах и будущем», передавал государственный телеканал страны RTS. Он отметил, что в Сербия является нейтральной страной в военном отношении

и намерена сохранить этот статус, будут проводиться реформы, чтобы «бороться за место в семье европейских народов».

По данным Ipsos Strategic, вступление в Евросоюз поддерживают 35% сербов, против выступают 44%, указал Вучич, отметив, что понимает непопулярность этого шага. «Наша работа не в том, чтобы угождать общественному мнению, а в том, чтобы слышать его и делать то, что лучше для государства Сербия. Мое послание всем: Сербия будет сильнее на европейском пути, несмотря на все эти цифры», — пояснил он.

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В конце февраля власти Сербии отказались присоединяться к санкциям против России. Вучич тогда пояснил, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность Украины, однако введение ограничительных мер против какой-либо страны не отвечает интересам Сербии. В середине марта сербский президент рассказал, что причиной сокращения количество рейсов в Россию до одного в день стало внешнее давление.

В конце того же месяца допустил, что Евросоюз может ввести санкции против Сербии за отказ присоединиться к антироссийским ограничительным мерам. «Что вы хотите от Сербии? Ввести санкции против России? А почему вы не ввели по газу и нефти?», — отметил он.

По мнению Вучича, если бы он принял решение присоединиться к санкциям, это сделало бы его «номером один в мире», а СМИ называли бы его «величайшим демократом». «Нам дорого стоит то, что мы не ввели санкции. Больше, чем вы думаете. А если бы мы ввели их, то это стоило бы нам нашего принципа, потому что мы знаем, что это аморально и не приносит результатов», — заявил он в середине апреля.